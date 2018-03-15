ЦИК проводит смс-рассылку с информацией о времени выборов президента

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком проводит смс-рассылку с информацией о дате и времени голосования на предстоящих выборах президента России.

"Уважаемые избиратели! 18 марта — выборы президента России. Голосование проводится с 8.00 до 20.00. Выбираем президента — выбираем будущее!" — говорится в смс.

В нем также указаны отправитель — ЦИК России — и телефон горячей линии, по которому можно получить более подробную информацию: 8 800 707 2018.

Ранее Центризбирком информировал избирателей посредством смс о новых возможностях голосования по месту фактического пребывания без открепительных удостоверений.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.