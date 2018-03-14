Памфилова обсудила с генсекретарем ШОС проведение выборов президента России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым в среду обсудила организацию и проведение предстоящих выборов президента РФ, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Четырнадцатого марта 2018 года состоялась встреча Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с главой миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества Генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе встречи обсуждалась организация и проведение выборов президента РФ 18 марта 2018 года.

"Также темами обсуждения стали возможность избирателей голосовать по месту нахождения, организация голосования избирателей за пределами территории России и расширенные возможности для наблюдателей, как важные элементы обеспечения избирательных прав граждан и открытости избирательного процесса", — отмечается в сообщении.