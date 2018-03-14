Около 800 избирателей смогут проголосовать в Иране на выборах президента

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Около 800 избирателей в Иране получат возможность проголосовать на выборах президента РФ 18 марта, в том числе на АЭС "Бушер", где работают российские специалисты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Иране Андрей Ганенко.

"Имеют право голосовать около 800 российских избирателей, живущих в различных городах Ирана… В посольстве, консульстве в Исфахане, консульстве в Реште, а также на АЭС "Бушер" будут избирательные участки", — сообщил Ганенко.

Он отметил, что участок в посольстве будет открыт с 8.00 до 20.00 (разница с мск +30 минут). Голоса подсчитают в здании посольства и затем передадут результаты в Москву.