В ЦИК рассказали, какими полномочиями обладают ведущие дебатов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. СМИ сами регулируют ход дебатов и поведение ведущего таких мероприятий — это исключительно полномочия средств массовой информации, законодательно никаких ограничений у журналистов нет, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя дебаты на телеканале "Россия 1", в ходе которых ведущий не стал вмешиваться в ситуацию, когда кандидату на пост президента Ксении Собчак мешали высказываться.

"СМИ самостоятельно определяют формат совместных мероприятий, во вторых, форма поведения ведущего — это исключительно полномочия СМИ. Ни закон, ни ЦИК никаких рамок здесь не ставит, кроме одного — нельзя проводить предвыборную агитацию, т.е. призывать голосовать за кого-либо", — сказала Гришина РИА Новости.

Во время предвыборных дебатов на телеканале "Россия-1" Собчак пожаловалась, что ее все время перебивают другие кандидаты и не дают высказаться. При этом на ее глазах навернулись слезы. Она призвала ведущего Владимира Соловьева вмешаться, однако он заявил, что при всей симпатии к ней не может этого сделать, так как ЦИК и закон не дают ему такого права. "На моей передаче я бы перебил всех, дал бы возможность сказать каждому. По закону не могу… Я не имею права… Я считаю, что это ужасно (когда не дают сказать слова), но таков закон", — ответил телеведущий. После чего Собчак покинула студию.

На пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.