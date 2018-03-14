В ЦИК назвали крупнейшие наблюдательные миссии на выборах-2018

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, исполкома СНГ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ на нынешних выборах президента России стали наиболее представительными, на них приходится более половины всех международных наблюдателей, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.

Сейчас почти 1,4 тысячи иностранных наблюдателей из 87 стран уже аккредитованы для работы на выборах президента России 18 марта. Член ЦИК уточнил, что процесс аккредитации еще продолжается.

"Из них наблюдателей от международных организаций на сегодня зафиксировано 968 человек. Этот инструмент многосторонней дипломатии работает очень активно. На первом месте по количеству БДИПЧ ОБСЕ – от них 477 человек получили аккредитацию; на втором месте – исполком СНГ (256 человек), на третьем — парламентская ассамблея ОБСЕ (117 человек)", — сообщил Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

От Межпарламентской ассамблеи СНГ к настоящему моменту аккредитованы 40 человек, от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – 26 человек, и еще столько же наблюдателей направило Парламентское собрание Союза Белоруссии и России. Парламентская ассамблея ОДКБ направляет на эти выборы 9 человек, рассказал член ЦИК.

Кроме того, наблюдать за выборами президента России будут и несколько представителей различных ассоциаций организаторов выборов.

"Есть представители от наших профессиональных партнеров: Всемирная ассоциация избирательных комиссий двоих человек направила, они получили уже аккредитацию, Ассоциация организаторов выборов стран Европы – также 2 человека, Арабская ассоциация избирательных органов – 4 человека", — рассказал собеседник агентства.

Выборы президента России пройдут 18 марта.