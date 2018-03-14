На президентских выборах СПЧ направит мониторинговые группы в 14 регионов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) сообщил, что в день выборов президента России, 18 марта, направит свои мониторинговые группы в 14 регионов, в том числе в Дагестан, Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, охвачены будут все федеральные округа.

"Совет направит свои региональные мониторинговые группы во все федеральные округа, чтобы оказать содействие работе общественных наблюдателей в республиках Адыгея и Дагестан, в Карачаево-Черкесской Республике, в Краснодарском и Хабаровском краях, Калининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Тверской и Челябинской областях, в городах Москве и Санкт-Петербурге", — говорится в обращении в преддверии выборов, опубликованном на сайте СПЧ в среду.

Совет также попросил все общественные объединения, координирующие работу наблюдателей, оперативно информировать мониторинговые группы о возникающих проблемах и конфликтах, чтобы вместе участвовать в их урегулировании на месте.

В своем обращении СПЧ кроме того напомнил права наблюдателей, гарантированные действующим законодательством, и подчеркнул, что "незаконные действия, ущемляющие права наблюдателей и журналистов, влекут административную и уголовную ответственность". Совет призвал всех участников избирательного процесса оказывать максимальное содействие работе общественных наблюдателей и аккредитованных журналистов, уважать их права.

"Избирательные комиссии, полиция, следственные органы, прокуратура должны оперативно и четко реагировать на сигналы наблюдателей о нарушениях избирательных прав граждан, проверять каждое такое сообщение и привлекать виновных к ответственности в соответствии с законом. Точно так же следует реагировать на попытки организовывать DDos-атаки на интернет-ресурсы, содержащие законную информацию о ходе выборов", — подчеркивается в обращении.

Созданная в СПЧ мониторинговая рабочая группа, в задачи которой входит обобщение и анализ информации о конфликтах из-за нарушений избирательных прав, а также содействие в урегулировании этих конфликтов, уже работала в единый день голосования 2015 года, на парламентских выборах 2016 года и в ходе прошлогодней региональной избирательной кампании.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщал, что она будет работать и на предстоящих выборах президента России 18 марта, и в единый день голосования в 2018 году. Он отмечал, что члены группы проведут выезды в регионы страны на разных этапах избирательной кампании по выборам президента России. Мониторинговую группу, действующую уже несколько лет, возглавляют члены совета Игорь Борисов и Илья Шаблинский.

Выборы президента России пройдут 18 марта.