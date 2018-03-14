Австрия не признает результаты голосования на выборах президента в Крыму

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Австрия не признает результаты голосование на выборах президента России в Крыму, заявил в среду австрийский президент Александр Ван дер Беллен.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал такую позицию ЕС крайне опрометчивой и невежественной.
"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправная была и есть, это также является позицией ЕС, поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в российский парламент или выборы президента",- заявил Ван дер Беллен во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, который транслировали украинские телеканалы.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией. При этом глава избиркома Крыма Михаил Малышев заявил, что регион открыт для международных наблюдателей.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.