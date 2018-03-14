Австрия не признает результаты голосования на выборах президента в Крыму

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Австрия не признает результаты голосование на выборах президента России в Крыму, заявил в среду австрийский президент Александр Ван дер Беллен.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал такую позицию ЕС крайне опрометчивой и невежественной.

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправная была и есть, это также является позицией ЕС, поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в российский парламент или выборы президента",- заявил Ван дер Беллен во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, который транслировали украинские телеканалы.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией. При этом глава избиркома Крыма Михаил Малышев заявил, что регион открыт для международных наблюдателей.