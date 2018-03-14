Избиратели в Москве смогут проголосовать вместе с российскими спортсменами

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Горожане, голосующие на избирательных участках в Москве, могут встретить звёзд российского спорта, сделать с ними "селфи" и взять автограф, сообщил в среду член Московской городской избирательной комиссии Евгений Андриенко.

"Сейчас получила распространение инициатива артистов, которые устраивают концерт в "Олимпийском", ряд спортсменов тоже изъявили желание выразить свою гражданскую позицию и побывать на избирательных участках. Этот процесс уже запущен, есть ролики в интернете, когда спортсмены говорят: "Я буду на таком-то избирательном участке". Можно будет прийти, успеть встретить звезду, взять автограф, сделать "селфи". Такую информацию вы можете посмотреть в сетях, она есть, это достаточно модная тенденция", — сказал Андриенко.

Как заметил член столичного избиркома Дмитрий Реут, такую информацию у себя уже разместили призер Олимпийских игр, вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин, олимпийская чемпионка Светлана Журова, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и двухкратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что молодые избиратели, впервые принимающие участие в выборах президента РФ 18 марта в Москве, получат на избирательных участках специальные флаеры-билеты на концерты с участием популярных российских исполнителей в СК "Олимпийский". Концертная программа пройдет в "Олимпийском" с 22 по 24 марта. Свои выступления уже заявили группа "Серебро", певец Олег Майами и Black Star.