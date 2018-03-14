Явлинский предложил запретить сокращать некоторые статьи бюджета

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский предлагает внести закон о защищённых статьях бюджета.

"Предлагаю внести закон, причём немедленно, как только появится такая возможность о защищённых статьях бюджета, к таким статьям нужно отнести целый ряд обязательств по социальной сфере и прежде всего по социальной сфере, направленной на региональные бюджетные вопросы. Потому что именно там генерируется и исполняются главные социальные обязательства", — сказал Явлинский в среду в ходе пресс-конференции, посвящённой презентации его предвыборной программы по преодолению бедности.

Политик пояснил, что защищённые статьи бюджета — это такие, по которым нельзя будет проводить сокращение при внесении поправок в бюджет.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.