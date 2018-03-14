Иностранные журналисты будут освещать выборы президента России в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Выборы президента РФ в Крыму будут освещать иностранные журналисты, сообщил РИА Новости глава избиркома республики Михаил Малышев.

"Иностранные журналисты работают на территории республики Крым для освещения выборов", — сказал Малышев.

Он добавил, что уже дал первое интервью журналисту французской газеты "Le Monde". "Мы рассказали, как готовимся к проведению выборов и как будем их проводить", — отметил Малышев.

Кроме того, по данным избиркома, уже поступила заявка от шведской газеты для работы их журналиста в информационном центре в день выборов. Как сообщил РИА Новости глава немецкой автономии, ожидается также работа на выборах журналистов из ФРГ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>