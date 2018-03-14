Международные наблюдатели будут следить за ходом голосования в Крыму

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России. Архивное фото

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России. Архивное фото

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах президента РФ в российских регионах, в том числе в Крыму, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Международные наблюдатели поедут во многие субъекты РФ, в том числе в Крым", — сказал Косачев.

По данным ЦИК, следить за ходом голосования на выборах 18 марта будет более 1,3 тысячи международных наблюдателей.

Ранее Косачев сообщил, что представители шести парламентских организаций по приглашению Совфеда и Госдумы будут наблюдать за выборами президента РФ: МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентское собрание России и Белоруссии, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС, Международная ассамблея православия. По его словам, представители исполкома МПС могут принять участие в наблюдении за выборами в личном качестве.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.