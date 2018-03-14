Наблюдатели ОБСЕ не пришли в приемную Путина без объяснения причин

Блокнот волонтера и авторучка с предвыборной символикой в региональном избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Казани. Архивное фото

Блокнот волонтера и авторучка с предвыборной символикой в региональном избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Казани. Архивное фото

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ в последний момент отказались от визита в общественную приемную штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Визит миссии должен был состояться в среду в 12:00.

"Мы позвонили им, чтобы подтвердить их приезд, но они сказали, что не приедут… Причины не объяснили", — рассказал Кондрашов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко").