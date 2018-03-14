На Западе хотели увидеть в России "ручного" президента, заявил Володин

ВОЛГОГРАД, 14 мар — РИА Новости. Некоторые страны Запада хотели увидеть в РФ "ручного" президента, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Хотели своего президента, ручного и послушного, такого, как на Украине. Совершенно очевидно, что Россия сегодня по многим направлениям для них неудобный конкурент, и они пытаются ее из конкурентного поля убрать, причем зачастую нечестными приемами. Все эти шаги со стороны США, да и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство", — сказал Володин журналистам в среду.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").