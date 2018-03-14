В Таиланде россиянам обеспечат проезд к избирательным участкам

БАНГКОК, 14 мар – РИА Новости. Посольство России в Таиланде предоставит автобусы для проезда россиян, которые примут участие в голосовании на выборах президента РФ 18 марта на избирательных участках в Паттайе и на острове Пхукет, сообщил РИА Новости в среду посол России в этой стране Кирилл Барский.

"Важной составляющей организации выборов президента РФ 18 марта является организация транспортного обслуживания, особенно в тех местах, где российские граждане проживают разрозненно. Прежде всего, речь идет о Паттайе и Пхукете", — сказал глава российской дипмиссии.

"Это большие территории, где россияне живут в гостиницах, на виллах, в апартаментах, разбросанных по большой площади в городе Паттайя и его окрестностях и на острове Пхукет. Нами предпринимаются меры: в этих местах будут курсировать арендованные автобусы, о чем российские граждане будут проинформированы", — добавил посол.

Он пояснил, что автобусы будут работать в режиме шаттл-басов. Транспорт будет собирать в назначенных местах избирателей, подвозить их к избирательному участку, и после голосования, по желанию, развозить их к местам, близким к районам их проживания.

"Эта логистическая поддержка поможет российским избирателям, которые хотели бы проявить активность в день голосования, попасть на избирательные участки и проголосовать", — сказал Барский.

Посол РФ в Таиланде также рассказал о мерах оповещения о выборах россиян, проживающих и находящихся временно в Таиланде, и о мерах безопасности во время проведения выборов.

Помимо информационных сообщений в СМИ, в том числе русскоязычных СМИ, издающихся в Таиланде, посольством было записано видеообращение главы российской дипмиссии непосредственно к российским гражданам, проживающим и находящимся в Таиланде. Видеообращение было размещено на сайте посольства, а также передано на русскоязычные кабельные телеканалы Паттайи и Пхукета, которые транслируют его в эти дни, отметил посол.

"Надеюсь, что меня увидят и услышат граждане России и откликнутся на призыв российского посла прийти и проголосовать. Важен каждый голос. Это как раз тот момент, когда от каждого из нас зависит судьба России на протяжении последующих шести лет", — сказал Барский.

Большое внимание уделяется посольством и обеспечению безопасности проведения выборов, добавил посол.

"Задействованы и правоохранительные органы Таиланда, и частные охранные предприятия, которые будут оказывать нам помощь в обеспечении порядка и безопасности в ходе проведения голосования. Естественно, мы задействуем и те возможности по обеспечению охраны и безопасности, которые имеются в нашем распоряжении в посольстве России в Бангкоке, где будет расположен один из трех избирательных участков", — сообщил глава российской дипмиссии.

Избирательные участки организованы посольством в Бангкоке, Паттайе и на острове Пхукет, где голосование пройдет 18 марта. 16 и 17 марта выездное досрочное голосование будет организовано на острове Самуи и в городе Хуахин, где также проживают и находятся в качестве туристов российские граждане.

В Таиланде постоянно проживают или проводят зимние месяцы несколько десятков тысяч россиян. В 2017 году страну посетили около двух миллионов российских туристов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").