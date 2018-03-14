Посольство в Таиланде ожидает высокую явку на выборах президента России

БАНГКОК, 14 мар – РИА Новости. Посольство России в Таиланде ожидает, что на выборы президента РФ 18 марта придет большое количество российских граждан, находящихся сейчас в Таиланде, сообщил РИА Новости в среду посол России в этой стране Кирилл Барский.

"С учетом того, что в Таиланде единовременно находится большое количество наших граждан, людей, которые направлены сюда федеральными органами государственной власти, представителей частных компаний, российских граждан, которые проживают в Таиланде, имеют здесь свой бизнес, работают здесь, а также российских туристов, которых становится здесь все больше и больше, мы ожидаем, что на выборы придет значительное количество наших граждан", — сказал глава российской дипмиссии в Таиланде.

Такая уверенность подкрепляется тем обстоятельством, продолжил посол, что русская община в Таиланде в последнее время консолидируется.

"Совсем недавно инициативная группа наших граждан создала Союз российских соотечественников в Таиланде. У нас много людей, которые, находясь за пределами России, думают о нашей стране, живут ее интересами и являются в самом хорошем смысле патриотами своей Родины. И я знаю десятки, если не сотни таких людей из числа российских граждан, проживающих в Таиланде", — сказал Барский.

Посол рассказал о том, как организованы выборы в Таиланде.

"Нами создано три участковые избирательные комиссии. Они будут работать в Бангкоке, в Паттайе и на Пхукете, то есть в местах наиболее сосредоточенного проживания или пребывания граждан Российской Федерации", — сказал он.

Голосование в Бангкоке, в Паттайе и на Пхукете будет проводиться в день проведения выборов, 18 марта. Кроме того, на острове Самуи и в городе Хуахин – 16 и 17 марта соответственно – будет проведено выездное досрочное голосование, добавил глава российской дипмиссии.

"Это позволит охватить мерами по организации голосования на выборах президента России максимальное число российских граждан, проживающих и находящихся в Таиланде", — сказал посол.

Вся информация о проведении голосования размещена на интернет-сайте посольства России, на сайтах почетных консульств России в Паттайе и на Пхукете, добавил он.

"Естественно, мы задействовали для распространения информации среди российских граждан и другие источники: в частности, средства массовой информации, принадлежащие российским гражданам. Это русскоязычные газеты, издающиеся в Паттайе и на Пхукете, а также русскоязычные кабельные телеканалы в этих городах", — сказал Барский.

Очень важно, отметил он, что российские граждане в этот раз, в соответствии с нововведениями, утвержденными Центральной избирательной комиссией, будут иметь возможность за пределами Российской Федерации проголосовать без каких-либо ограничений или бюрократических сложностей, которые иногда возникали в прошлом.

"Речь идет, прежде всего, о том, что, в отличие от предыдущих выборов, для того, чтобы проголосовать за рубежом, в частности, в Таиланде, не требуется заблаговременная регистрация, подача заявлений, получение по месту жительства открепительных талонов. Достаточно прибыть на избирательный участок и иметь с собой заграничный паспорт гражданина Российской Федерации", — уточнил Барский.

В Таиланде постоянно проживают или проводят зимние месяцы несколько десятков тысяч россиян. В 2017 году страну посетили около двух миллионов российских туристов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").