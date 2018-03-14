Собчак назвала национальной идеей стремление к европейским ценностям

ХАБАРОВСК, 14 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Ксения Собчак на теледебатах в среду предложила в качестве национальной идеи стремление к европейским ценностям — свободе, равенству перед законом и высокому уровню жизни.
Завершающие дебаты — о национальной идее — состоялись на Первом канале в среду.
"Европейские ценности – это равенство всех перед законом, это справедливость для всех, достойное существование, высокий уровень медицины и образования, это право, а не бесправие, конкуренция, а не монополия. Вот это европейские ценности. И любой человек может убедиться в этом, посмотрев, как живут люди в европейских странах", – сказала Собчак.
По словам кандидата, ряд европейских стран – лидеры по уровню ВВП на душу населения, у жителей этих стран достойные зарплаты, а в России каждый седьмой человек живет за чертой бедности.
"В Европе не так, другой уровень социальной жизни и пособий. Развитие, а не застой, мир, а не война, свобода, а не цензура. Это то, к чему стремятся все нормальные люди, чтобы семья жила хорошо, чтобы детям было что поесть и во что одеться, пойти в хорошую школу, чтобы не боялись выйти из дома, что на них нападут. Это все возможно только в государстве справедливости, только разделяя европейские ценности", — заключила она.
С Собчак не согласился кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин.
"Европейские ценности, которых мы боимся и не принимаем — это другие ценности, совершенно не то, что перечислила госпожа Собчак. Она перечислила в основном традиции русской жизни о равенстве перед законом, и многое другое. Чего мы не хотим – это однополой семьи, чипизации населения и ювенальной юстиции. Этих европейских ценностей нам не надо", — сказал Бабурин.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.