Собчак назвала национальной идеей стремление к европейским ценностям

ХАБАРОВСК, 14 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Ксения Собчак на теледебатах в среду предложила в качестве национальной идеи стремление к европейским ценностям — свободе, равенству перед законом и высокому уровню жизни.

Завершающие дебаты — о национальной идее — состоялись на Первом канале в среду.

"Европейские ценности – это равенство всех перед законом, это справедливость для всех, достойное существование, высокий уровень медицины и образования, это право, а не бесправие, конкуренция, а не монополия. Вот это европейские ценности. И любой человек может убедиться в этом, посмотрев, как живут люди в европейских странах", – сказала Собчак.

По словам кандидата, ряд европейских стран – лидеры по уровню ВВП на душу населения, у жителей этих стран достойные зарплаты, а в России каждый седьмой человек живет за чертой бедности.

"В Европе не так, другой уровень социальной жизни и пособий. Развитие, а не застой, мир, а не война, свобода, а не цензура. Это то, к чему стремятся все нормальные люди, чтобы семья жила хорошо, чтобы детям было что поесть и во что одеться, пойти в хорошую школу, чтобы не боялись выйти из дома, что на них нападут. Это все возможно только в государстве справедливости, только разделяя европейские ценности", — заключила она.

С Собчак не согласился кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

"Европейские ценности, которых мы боимся и не принимаем — это другие ценности, совершенно не то, что перечислила госпожа Собчак. Она перечислила в основном традиции русской жизни о равенстве перед законом, и многое другое. Чего мы не хотим – это однополой семьи, чипизации населения и ювенальной юстиции. Этих европейских ценностей нам не надо", — сказал Бабурин.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").