Титов считает национальной идеей России обеспечение высокого уровня жизни

ХАБАРОВСК, 14 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов в ходе теледебатов назвал национальной идеей сильную экономику и высокий уровень жизни россиян.
Завершающие дебаты — о национальной идее — состоялись на Первом канале в среду.
"Прежде всего, мы должны создать сильную экономику и достойный уровень жизни для людей. Над этим документом мы работали два года, работали более 800 экспертов и предпринимателей, пять академических институтов — и здесь четкий план, как этого добиться", — сказал Титов.
"Если мы добьемся того, что наша экономика будет развитой, конкурентной, то мы создадим в стране мощный средний класс, этот класс уже потребует изменений в нашей стране, правового государства, честных судов, другого отношения к себе правоохранительных органов и уйдет от административного давления, потому что он будет сильным", — продолжил кандидат.
По его словам, сегодня в России сильны чиновники, которые диктуют правила игры в экономике и обществе.
"Это стратегия, чтобы создать сильных людей, сильных предпринимателей, и тогда идеология страны будет меняться. Мы перейдем к идеологии современной, идеологии уважения к людям, к идеологии людей, которые будут формировать свое будущее — для себя, своей семьи и всей страны", — заявил Титов.
Ранее он неоднократно заявлял, что России необходимо переходить от сырьевой экономики к экономике роста за счет развития производства и предпринимательства.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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