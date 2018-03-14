Явлинский предложил сделать уважение национальной идеей России

ХАБАРОВСК, 14 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский предложил уважение в качестве национальной идеи России.

Завершающие дебаты на Первом канале состоялись в среду. Участникам предлагалось высказать свое мнение о национальной идее России.

"Национальная идея – это уважение. Нам нужно идти по тому пути, который принесет уважение, человеческое достоинство, свободу, жизнь без страха, творчество и равные возможности. Это и есть наш путь, это и есть Русский мир на самом деле", — сказал Явлинский.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").