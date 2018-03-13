Памфилова пообещала "бить по рукам" дезинфораторам на выборах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова обещает "бить по рукам" за фальшивые сообщения о нарушениях в ходе избирательной кампании.

"Я буду бить по рукам и разоблачать фальсификаторов, тех, кто фабрикует ложные фальсификации, такая тоже тенденция есть", — сказала она в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

При этом глава ЦИК поблагодарила всех, кто помогает выявлять нарушения. "Мы берем под защиту всех тех, кто выявляет нарушения", — добавила она.