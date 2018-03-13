МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 1,3 тысячи иностранных наблюдателей уже аккредитованы Центризбиркомом России для работы на выборах президента РФ в марте, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

"По наблюдателям иностранным мы уже вышли за 1,3 тысячи человек", — сказал Булаев журналистам во вторник.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.