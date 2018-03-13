Около 4,7 млн россиян будут голосовать 18 марта не по месту регистрации

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Порядка 4,7 миллиона человек к настоящему моменту изъявили желание проголосовать на выборах президента РФ 18 марта вне места постоянной регистрации и подали соответствующие заявления, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"Я напомню, что у нас идет сейчас ввод заявлений (в ГАС "Выборы"). На утро сегодняшнего дня было 4 миллиона 700 тысяч (заявлений). Учитывая, что ввод идет активно, и я уверен, что он и ночью будет идти, до 9 утра, надеюсь, мы успеем… Я думаю, что завтра у нас цифра будет абсолютно точная", — сказал Булаев журналистам во вторник.
В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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