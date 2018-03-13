Кара-Мурза и Балабанов вошли в число доверенных лиц Явлинского

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского. 13 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Журналист Владимир Кара-Мурза старший, актер Виктор Балабанов, правозащитница Алла Гербер вошли в число доверенных лиц кандидата в президенты России Григория Явлинского на нынешних выборах.

Их фамилии содержатся в списке из 74 человек, зарегистрированных во вторник Центризбиркомом в качестве доверенных лиц кандидата от "Яблока".

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Григория Алексеевича Явлинского в количестве 74 человек", — указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании во вторник.

Таким образом, общее число доверенных лиц Явлинского с учетом зарегистрированных во вторник составляет к настоящему моменту 456 человек.

Ранее ЦИК уже принял несколько решений о регистрации списков доверенных лиц Явлинского. В их число вошел ряд известных российских правозащитников и активистов, в том числе эколог Евгений Витишко, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, директор Института прав человека Валентин Гефтер, экономист и член комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, журналист и правозащитник Лидия Графова, руководитель правозащитной организации "Союз "Женщины Дона" Валентина Череватенко, философ и социолог Игорь Чубайс, политик Владимир Рыжков и правозащитница Татьяна Котляр, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, врач Семен Гальперин, фотожурналист Виктория Ивлева-Йорк, политики Борис Моисеев и Борис Мисник.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.