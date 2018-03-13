В Минобороны рассказали об особенностях проведения выборов-2018 в Сирии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вопросам безопасности в день выборов президента РФ 18 марта на избирательном участке в Сирии будет уделено особое внимание, сообщил заместитель руководителя рабочей группы Минобороны РФ по организации избирательного процесса в Вооруженных силах РФ Василий Волков.

"То, что касается Сирии, у нас опыт есть — выборы депутатов Государственной думы в 2016 году. Там у нас образован один избирательный участок в посольстве. Наши военнослужащие, которые работают в составе участковой комиссии, будут обеспечивать и безопасность, и процесс голосования", — сказал Волков.

Он отметил, что военнослужащие в Сирии находятся не только в пунктах базирования, но и работают в отдаленных районах. "Поэтому закон предусматривает возможность голосования с помощью переносного ящика для голосования. Вопросам безопасности в день голосования будет уделяться особое внимание", — рассказал замруководителя рабочей группы.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.