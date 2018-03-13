МАДРИД, 13 мар — РИА Новости. На выборах президента Российской Федерации в Испании, которые состоялись досрочно в восьми населенных пунктах, уже проголосовали 1288 человек, сообщил посол РФ в Испании Юрий Корчагин.

Досрочное голосование прошло 4 марта в Леоне и Аликанте, 10 марта — в Малаге, 11 марта — в Валенсии, Марбелье, Пальме-де-Майорке, Сан-Себастьяне, Альмерии. Кроме того, 17 марта состоится голосование в Виго. Непосредственно в день выборов будут открыты избирательные участки в Мадриде (в здании посольства), в Барселоне (в здании Генконсульства), в Адехе (в гостинице Iberostar Las Dalias), в Севилье (в офисе почетного консульства РФ в Андалусии), в Сарагосе (в гостинице Eurostars Boston).

"На сегодняшний день уже досрочно проголосовали 1288 человек – это больше, чем всего в позапрошлом году на выборах в Государственную Думу. И это не считая досрочного голосования в Виго и тех шести пунктов, которые будут открыты 18 марта. Досрочное голосование показало высокую явку, люди идут с хорошим настроением, приходят семьями, с детьми, атмосфера доброжелательная, климат позитивный", — рассказал Корчагин.

В день голосования 18 марта впервые будет открыт отдельный избирательный участок в Андорре, где живут более 500 граждан России. "Впервые будет создан избирательный участок в Андорре, где я работаю послом по совместительству, здесь живет определенное количество граждан России и бывает немалое количество наших туристов. Туда будет направлена группа наших дипломатов — членов избирательной комиссии. Раньше граждане России, находящиеся в Андорре, голосовали в Барселоне, но это не близко, так что мы решили образовать там участок", — рассказал Корчагин.

По его словам, рядом со всеми избирательными участками присутствуют представители испанских сил правопорядка, обеспечивая безопасность. "Мы благодарны и полиции, и испанским властям", — добавил глава диппредставительства.

Задача российских дипломатов — "создать все необходимые условия, чтобы российский гражданин, живущий в Испании, находящийся здесь в командировке или приехавший как турист, имел все возможности воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента Российской Федерации", отметил посол. Чтобы принять участие в выборах, достаточно предъявить российский или загранпаспорт, открепительный талон не нужен.

По словам Корчагина, "представители испанских властей отмечают, что российский опыт и российский закон, который позволяет гражданину РФ проголосовать за рубежом, очень прогрессивный". "Испанцы за рубежом голосуют по почте, и бытует мнение, что это голосование создает ряд неудобств – сложности с подсчетом голосов, не всегда вовремя доходит по почте конверт, какой-то голос может оказаться не учтен. Возможность голосовать за рубежом, по мнению многих, весьма продвинутая", — добавил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.