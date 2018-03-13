Выборы 2018

На выборах президента РФ в Испании досрочно проголосовали 1288 человек

14:4313.03.2018
Новости
01660
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОтпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 годаОтпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 13 мар — РИА Новости. На выборах президента Российской Федерации в Испании, которые состоялись досрочно в восьми населенных пунктах, уже проголосовали 1288 человек, сообщил посол РФ в Испании Юрий Корчагин.

Подготовка к выборам президента. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Финишная прямая: до выборов президента осталось пять дней

Досрочное голосование прошло 4 марта в Леоне и Аликанте, 10 марта — в Малаге, 11 марта — в Валенсии, Марбелье, Пальме-де-Майорке, Сан-Себастьяне, Альмерии. Кроме того, 17 марта состоится голосование в Виго. Непосредственно в день выборов будут открыты избирательные участки в Мадриде (в здании посольства), в Барселоне (в здании Генконсульства), в Адехе (в гостинице Iberostar Las Dalias), в Севилье (в офисе почетного консульства РФ в Андалусии), в Сарагосе (в гостинице Eurostars Boston).

"На сегодняшний день уже досрочно проголосовали 1288 человек – это больше, чем всего в позапрошлом году на выборах в Государственную Думу. И это не считая досрочного голосования в Виго и тех шести пунктов, которые будут открыты 18 марта. Досрочное голосование показало высокую явку, люди идут с хорошим настроением, приходят семьями, с детьми, атмосфера доброжелательная, климат позитивный", — рассказал Корчагин.

В день голосования 18 марта впервые будет открыт отдельный избирательный участок в Андорре, где живут более 500 граждан России. "Впервые будет создан избирательный участок в Андорре, где я работаю послом по совместительству, здесь живет определенное количество граждан России и бывает немалое количество наших туристов. Туда будет направлена группа наших дипломатов — членов избирательной комиссии. Раньше граждане России, находящиеся в Андорре, голосовали в Барселоне, но это не близко, так что мы решили образовать там участок", — рассказал Корчагин.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
© Инфографика
Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе

По его словам, рядом со всеми избирательными участками присутствуют представители испанских сил правопорядка, обеспечивая безопасность. "Мы благодарны и полиции, и испанским властям", — добавил глава диппредставительства.

Логотип выборов президента 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Досрочное голосование на выборах президента охватывает 94 страны

Задача российских дипломатов — "создать все необходимые условия, чтобы российский гражданин, живущий в Испании, находящийся здесь в командировке или приехавший как турист, имел все возможности воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента Российской Федерации", отметил посол. Чтобы принять участие в выборах, достаточно предъявить российский или загранпаспорт, открепительный талон не нужен.

По словам Корчагина, "представители испанских властей отмечают, что российский опыт и российский закон, который позволяет гражданину РФ проголосовать за рубежом, очень прогрессивный". "Испанцы за рубежом голосуют по почте, и бытует мнение, что это голосование создает ряд неудобств – сложности с подсчетом голосов, не всегда вовремя доходит по почте конверт, какой-то голос может оказаться не учтен. Возможность голосовать за рубежом, по мнению многих, весьма продвинутая", — добавил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Голосование за рубежом
© Инфографика
Как проголосовать за рубежом
ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена