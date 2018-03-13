Явлинский представил программу в области образования

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский представил свою программу в области образования, в частности он предлагает повышать вариативность образования, настаивает на разнообразии учебников и увеличении бюджетного финансирования.

Явлинский во вторник в ходе круглого стола представляет свою программу по образованию на обсуждение экспертов.

"Безусловно, частью моей программы является вариативность образования и разнообразие учебников — это просто абсолютное требование, абсолютная необходимость", — сказал Явлинский во вторник в ходе встречи.

Политик отметил, что также важнейшим вопросом образования являются академические свободы в исследованиях и публикациях их результатов, добавив, что в его программе учитывается и "важное направление — это обеспечение национального мониторинга образования", который выходит за рамки ЕГЭ.

"Когда я строил программу, мои коллеги и я, мы исходили из того, что образование, наука и высокие технологии — это такой единый комплекс в современных условиях и все эти направления являются единым, важнейшим стратегическим положением. Их даже разрывать неправильно. В том числе потому, что главная цель моего участия в выборах — это постановка вопроса о необходимости создания в России в ближайшие 10 лет современной, эффективной экономики", — рассказал Явлинский.

Говоря о триаде: образование, наука и высокие технологии, Явлинский добавил, что хотел бы коротко перечислить самые ключевые моменты. "Естественно, мы не сможем двигаться вперед… без существенного увеличения бюджетного финансирования, изменения приоритетов бюджета. Сейчас расход на бюджет на образование составляет 3,9%. Нам необходимо — и расчеты мои показывают, что это возможно, и эксперты это подтверждают — минимум 5,5% ВВП", — заявил Явлинский.

Политик добавил, что в этой же плоскости лежит и следующая тема — тема доступности образования.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.