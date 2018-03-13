Около 420 наблюдателей от ОБСЕ будут работать на выборах президента России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Большая группа парламентских наблюдателей от ОБСЕ будет работать на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта, сообщили в секретариате Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Михаэль Георг Линк (Германия) будет выполнять функции специального координатора, возглавляющего краткосрочную миссию ОБСЕ, состоящую из около 420 международных наблюдателей на голосование 18 марта. Мариэтта Тидей (Италия) возглавит делегацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которую войдут 90 парламентариев из более 30 стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с миссией Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) под руководством посла Яна Петерсона.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.