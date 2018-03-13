На горячую линию по защите избирательных прав поступило более 50 звонков

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018. Архивное фото

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 50 обращений поступило на горячую линию по защите избирательных прав уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за месяц существования.

"На сегодняшний день на "горячую" телефонную линию поступило более 50 звонков, всем обратившимся разъяснены средства правовой защиты", — сообщается на сайте омбудсмена.

Там отмечается, что обращающихся по номеру также интересуют вопросы, не связанные с соблюдением избирательных прав.

На сайте говорится, что россияне обращаются в аппарат по поводу избирательных прав и в письменной форме. Москалькова взяла все поступившие заявления на личный контроль, сказано в материале.

Горячая линия по защите избирательных прав граждан, организованная Москальковой, начала работу 12 февраля. Пятнадцатого февраля омбудсмен подписала распоряжение "О создании рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации", в которую вошли сотрудники ее аппарата и представители правозащитного и научного сообщества.