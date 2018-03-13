Более 17 тысяч полицейских обеспечат порядок на выборах в Москве

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 17 тысяч правоохранителей обеспечат порядок во время выборов президента 18 марта в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

В период подготовки к выборам все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17000 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований", — говорится в сообщении.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.