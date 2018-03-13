В Telegram появились заказанные ростовским избиркомом стикеры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Заказанные избирательной комиссией Ростовской области стикеры для привлечения молодых избирателей на выборы президента РФ 18 марта появились в Telegram, пока их только восемь, сообщила РИА Новости представитель регионального избиркома.
Победителем конкурса на разработку стикер-пака ранее стал индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону Евгений Могилевкий. Всего в конкурсе участвовали два ростовских индивидуальных предпринимателя. Победитель конкурса должен будет организовать и провести молодежную просветительскую акцию для впервые голосующих избирателей. Участники акции в преддверии 18 марта получают персонифицированные приглашения на выборы с информацией об акции, QR-кодом и ссылкой на приложение, а также ссылкой для скачивания стикер-пака для мессенджера Telegram. С помощью открытки и приложения участник акции может просмотреть мотивационный видеоролик.
"Стикер-пак называется "Голосовать легко". Он уже частично появился в Telegram. Уже сейчас индивидуальные приглашения начали распространяться среди впервые голосующих", — пояснил агентству представитель ростовского избиркома.
Стикер-пак в основном представляет собой изображения молодого человека в разных ситуациях. Стикеры, например, показывают, как он спешит на "первые выборы в своей жизни" или радуется наступлению 18 марта. Кроме того, на одном из стикеров изображены очертания Ростовской области с надписью "Голосовать модно на Дону!". Еще на одном стикере молодой человек сообщает, что "уже проголосовал" и обращает к потенциальному избирателю с вопросом "А ты?".
Цена контракта составила 2,6 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из бюджета Ростовской области. Как ранее пояснили РИА Новости в региональном избиркоме, стикер-паки являются дополнительным мотиватором для привлечения молодых людей на избирательные участки. По словам представителя избирательной комиссии, в регионе более 45 тысяч впервые голосующих избирателей (достигших возраста 18 лет).
Согласно техзаданию, стикер-пак будет включать в себя не менее 15 стикеров, посвященных процессу голосования. Стикеры должны содержать элементы брендбука кампании по выборам президента РФ, стилистически совпадать с мотивационным видеороликом, а также отражать актуальные для участников акции явления социальной жизни.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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