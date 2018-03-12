В штабе Собчак предложили изменить Уголовный кодекс

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Необходимо исключить из российского уголовного кодекса статьи о публичных призывах к экстремизму и о возбуждении ненависти как "политические" и амнистировать всех осужденных по ним, заявил на дебатах в понедельник доверенное лицо кандидата в президенты Ксении Собчак Станислав Белковский.

"(Необходимо) упразднить статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Уголовного кодекса и амнистировать всех осужденных по ним. Это две реально политические статьи, какими бы соображениями не прикрывались их авторы", — сказал Белковский во время дебатов на Общественном телевидении России.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").