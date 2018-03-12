МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Григорий Явлинский сообщил, что подготовил законопроект о статусе и правах мигрантов, помогающий решить проблему массовой трудовой миграции и обеспечить права мигрантов.
В понедельник в ходе очередного раунда дебатов на телеканале "Россия 24" ведущий напомнил, что один из пунктов программы Явлинского предполагает создание условий для сокращения нелегальной миграции: "трудовой мигрант может рассчитывать на работу по найму в том случае, если соответствующие вакансии не заполняются гражданами принимающего государства" и попросил пояснить это предложение.
"Я подготовил закон о статусе и правах мигрантов. Суть этого закона заключается в том, что труд мигрантов не должен быть бесплатным, то есть не должен быть оплаченным мизерным образом. Тогда это обстоятельство будет благотворно влиять на число мигрантов, которых приглашают на работу", — ответил Явлинский.
По его мнению, большое число мигрантов, с одной стороны, по-настоящему ведет к падению производительности труда, а с другой — "плодит огромную базу для преступности" и антисанитарию. Кандидат отметил, что в подготовленном им законопроекте есть и важное положение о медицинской страховке.
"Смысл заключается в том, что тот, кто приглашает к себе на работу мигрантов, должен понимать, что они живут в нашей стране, а не просто на него работают. Поэтому это должно быть для него дорого, и он должен платить налоги, чтобы для них решались вопросы и медицины, и жилья, и социального обслуживания. Тогда будет первый шаг к решению проблемы засилья мигрантов", — считает политик.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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