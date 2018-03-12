Собчак рассказала о самом сложном решении в жизни

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что ее решение баллотироваться на выборах главы государства стало самым сложным в жизни.

"Честно могу сказать, не потому что сейчас идёт кампания, а правда — самое, наверное, сложное решение в жизни — это решение принять участие в этой избирательной кампании, потому что ты понимаешь, что она делит твою жизнь как бы на "до" и "после", что это все равно некий такой водораздел, после которого ты запускаешь некую цепочку событий, которая может привести тебя в самые неожиданные и, честно говоря, неприятные ситуации", — сказала Собчак в понедельник в эфире радио "Эхо Москвы".

Политик пояснила, что принятие данного решения — это очень большая ответственность. "Ответственность не только за себя, но и за свою семью, за сына, за мужа — и это тяжело, потому что одно дело, когда ты отвечаешь только за себя, другое дело, когда у тебя семья и ты понимаешь, что политика в России дело рисковое, опасное", — завила Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.