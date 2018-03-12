Собчак выступила за свободу женщин в выборе профессии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак считает, что женщины должны быть предупреждены о возможном вреде и рисках той или иной профессии, но вправе сами выбрать себе работу.

В понедельник в ходе очередного раунда дебатов на телеканале "Россия 24" ведущий напомнил, что в предвыборной программе Собчак предлагается отменить существующий в России перечень работ, запрещенных для женщин. Ведущий отметил, что в этом списке есть очень тяжелый труд, нередко вредный, что, на его взгляд, является ограждением женщин.

"Это на ваш взгляд, а на взгляд огромного количества феминистических организаций, женщин, которые приходили ко мне в штаб и попросили включить меня этот пункт, люди хотят работать там", — заявила в ответ Собчак.

Она уточнила, что в этом перечне очень много видов работ, женщинам тяжело получить допуск к таким профессиям, как, например, пожарный.

"И я выступаю за свободу. Я считаю, что женщина сама должна решать — при том что ее предупреждают, что это вредная профессия, — идти ей работать водолазом или не идти. Что такого вредного в том, чтобы женщина была водолазом? Это запрещенная профессия сейчас в России. Пусть женщина придет и решит, быть ей водолазом или нет", — заявила Собчак.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").