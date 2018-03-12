Явлинский предложил ввести горячие завтраки для школьников второй смены

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский предлагает ввести в школах горячие завтраки как для первой, так и для второй смены.

"Давайте хоть школьникам два горячих завтрака сделаем, давайте вернем хоть молочные кухни", — сказал Явлинский в понедельник во время предвыборных дебатов на телеканале "Россия 24".

Он уточнил, что считает возможным обеспечить завтраками учащихся второй смены.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").