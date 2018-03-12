Собчак хочет обжаловать регистрацию Путина на выборах после их проведения

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Ксении Собчак намерена после выборов обратиться в Конституционный суд России с жалобой на регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Илья Новиков.
"На прошлой неделе Ксения окончательно определилась с тем, что после выборов будет подана жалоба в Конституционный суд о нарушении ЦИК части 3 статьи 81 конституции", — сказал Новиков.
"Делать это до выборов нет смысла, мы наверняка получили бы короткую отказную отписку без шансов на нормальное обсуждение вопроса о предельном количестве президентских сроков и как их следует считать", — добавил он.
Он пояснил, что жалобу будет готовить тщательно и подаст в течение весны.
Ранее суд отклонил административный иск Собчак к Центральной избирательной комиссии, которая приняла решение о регистрации Путина. Решение вступило в законную силу. В копии искового заявления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться" в связи с тем, что неоднократно занимал должность президента России, кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
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