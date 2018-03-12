Собчак пожаловалась в Верховный суд на отказ в ее иске о регистрации Путина

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ксения Собчак подала надзорную жалобу в президиум Верховного суда из-за отказа отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости адвокат Илья Новиков.

Адвокат рассказал, что в жалобе говорится о нарушении закона. "Путина почему-то не признали заинтересованным лицом по иску, в результате удовлетворения которого он мог выбыть из гонки", — пояснил Новиков. По его словам, в случае привлечения к рассмотрению иска президенту необязательно было бы присутствовать в суде лично, достаточно отправить представителя.

Адвокат также рассказал, что после проведения выборов Собчак намерена обратиться с жалобой на регистрацию Путина в Конституционный суд.

"Делать это до выборов нет смысла, мы наверняка получили бы короткую отказную отписку без шансов на нормальное обсуждение вопроса о предельном количестве президентских сроков и как их следует считать", — добавил он.

Он пояснил, что жалобу будет готовить тщательно и подаст в течение весны.

В конце февраля суд отклонил административный иск Собчак к Центральной избирательной комиссии, которая приняла решение о регистрации Путина. Решение вступило в законную силу.

Собчак утверждала, что Путин "не имеет права выдвигаться" в связи с тем, что неоднократно занимал должность президента России, а также исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

При этом в ЦИК заявили, что при регистрации Путина никаких нарушений допущено не было, а президентский пост нельзя занимать только после двух сроков подряд.