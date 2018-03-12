В Мосгортрансе запретили принуждать сотрудников идти на выборы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Гендиректор "Мосгортранса" запретил своим подчиненным каким-либо образом влиять на сотрудников предприятия в вопросе участия в голосовании 18 марта, эта ситуация будет на особом контроле Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице, сообщил руководитель штаба главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В понедельник на мероприятии, завершающем обучение наблюдателей от Общественной палаты Москвы, он напомнил о проблеме, озвученной на недавнем заседании ЦИК главой комиссии Эллой Памфиловой: о том, что сотрудников Мосгортранса принуждают выписываться с участков по месту прописки и голосовать на участке на предприятии.

"Сегодня утром рабочая группа наблюдателей, включая (председателя Мосгордумы) Алексея (Шапошникова), меня, еще двух заместителей, встретилась с руководством Мосгортранса. В результате сегодня опубликовано письмо генерального директора каждому сотруднику и каждому руководителю подразделения о прямом запрете принуждать любого сотрудника к явке, к неявке, к голосованию за кого-то", — сообщил Венедиктов.

По его словам, сегодня письмо будет доведено до сведения всех сотрудников, "это предприятие поставлено на особый контроль". "И особенно на особый контроль постановлена следующая проблема: чтобы человека, который написал об этом в Центральную избирательную комиссию, не репрессировали, не подвергали давлению. На это выделен один из наблюдателей, который там будет работать, на том самом участке, где будет идти голосование", — добавил Венедиктов.

Ранее пресс-служба Мосгортранса сообщила о проверке по факту жалобы на попытки контролировать участие в выборах президента РФ сотрудников одного из подразделений предприятия, которая установила, что "причиной стала не совсем корректная форма донесения информации о выборах со стороны отдельных сотрудников одного из подразделений предприятия", этот случай "имел единичный характер".