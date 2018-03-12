В Мосгортрансе запретили принуждать сотрудников идти на выборы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Гендиректор "Мосгортранса" запретил своим подчиненным каким-либо образом влиять на сотрудников предприятия в вопросе участия в голосовании 18 марта, эта ситуация будет на особом контроле Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице, сообщил руководитель штаба главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
В понедельник на мероприятии, завершающем обучение наблюдателей от Общественной палаты Москвы, он напомнил о проблеме, озвученной на недавнем заседании ЦИК главой комиссии Эллой Памфиловой: о том, что сотрудников Мосгортранса принуждают выписываться с участков по месту прописки и голосовать на участке на предприятии.
"Сегодня утром рабочая группа наблюдателей, включая (председателя Мосгордумы) Алексея (Шапошникова), меня, еще двух заместителей, встретилась с руководством Мосгортранса. В результате сегодня опубликовано письмо генерального директора каждому сотруднику и каждому руководителю подразделения о прямом запрете принуждать любого сотрудника к явке, к неявке, к голосованию за кого-то", — сообщил Венедиктов.
По его словам, сегодня письмо будет доведено до сведения всех сотрудников, "это предприятие поставлено на особый контроль". "И особенно на особый контроль постановлена следующая проблема: чтобы человека, который написал об этом в Центральную избирательную комиссию, не репрессировали, не подвергали давлению. На это выделен один из наблюдателей, который там будет работать, на том самом участке, где будет идти голосование", — добавил Венедиктов.
Ранее пресс-служба Мосгортранса сообщила о проверке по факту жалобы на попытки контролировать участие в выборах президента РФ сотрудников одного из подразделений предприятия, которая установила, что "причиной стала не совсем корректная форма донесения информации о выборах со стороны отдельных сотрудников одного из подразделений предприятия", этот случай "имел единичный характер".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.