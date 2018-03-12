На всех московских избирательных участках установили видеонаблюдение

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Видеонаблюдение на президентских выборах в Москве организована на всех избирательных участках, на каждом расположены по две видеокамеры, сообщил председатель Мосгордумы и руководитель видеоцентра общественного штаба по наблюдению в Москве Алексей Шапошников.

"Как руководитель видеоцентра общественного штаба, позвольте доложить: в Москве 100%-ное покрытие участков видеокамерами. Мы вас не оставляем один на один, мы видим каждого из вас, на каждом участке расположены по две камеры", — сказал Шапошников в понедельник на мероприятии, завершающем обучение наблюдателей от общественной палаты Москвы.

Он добавил, что у московских наблюдателей появился свой стиль, придуманный руководителем общественного штаба, главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктов. "И не случайно жилеты — мы сразу видим, что это наблюдатели от общественной палаты города Москвы. А что самое приятное в жилетах — что после дня наблюдения они остаются у вас", — добавил Шапошников.