Грудинин заявил, что у ЦИК есть документы о закрытии его иностранных счетов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин утверждает, что в распоряжении Центральной избирательной комиссии есть все документы, свидетельствующие о закрытии его счетов в иностранных банках.

"У них вся документация есть полностью, и они точно знают, что счета закрыты… Если бы у них (ЦИК) были основания, они бы давно меня сняли. Но оснований таких нет, потому что они знают, что в налоговую инспекцию поступили все документы", — сказал Грудинин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Недавно Центризбирком получил от ФНС информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии. При этом в ЦИК заявили, что Центральная избирательная комиссия не имеет оснований рассматривать вопрос об отмене его регистрации, поскольку полагается на подписанное кандидатом и поданное при регистрации заявление о том, что зарубежными финансовыми инструментами он не обладает.

Вместе с тем ЦИК обязан проинформировать избирателей о выявленных фактах недостоверности в сведениях, предоставленных кандидатом при выдвижении. Поэтому эти данные будут размещены на информационных плакатах о кандидатах, которые будут на каждом избирательном участке.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.