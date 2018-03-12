Явлинский рассказал о резком снижении самолета перед посадкой в Москве

МАГАДАН, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский рассказал, что самолет авиакомпании "ЮТэйр", на котором он летел 7 марта из Грозного в Москву, совершил посадку с резкой потерей высоты.
Ранее пресс-секретарь политика Игорь Яковлев сообщил РИА Новости, что в салоне самолета, в котором летел Явлинский, произошла разгерметизация. По его словам, самолет сел благополучно, а в аэропорту их ждали машины скорой помощи и спасатели. Представитель авиакомпании "ЮТэйр" заявил, что командир лайнера принял решение об экстренной посадке после срабатывания сигнала о некорректной работе системы регулировки давления, но через две минуты все нормализовалось и посадка прошла в штатном режиме.
"Официальное сообщение было о том, что приборы показали, что произошла разгерметизация. В связи с этим командир корабля объявил экстренное снижение. Переход с эшелона в десять тысяч метров в эшелон две тысячи метров – вещь весьма неприятная. Потом сообщили, что не было разгерметизации, но было сообщение приборов. Но мне какая разница, если с десяти тысяч до двух долетели за одну минуту, я ж об этом говорю", — сказал Явлинский во время теледебатов на "России 1".
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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