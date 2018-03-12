В ЦИК рассказали, почему на выборах-2018 стало проще работать наблюдателем

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Центризбирком постарается, чтобы все желающие получили возможность работать наблюдателями 18 марта, тем более что получить для этого разрешение на президентских выборах-2018 стало проще и нет необходимости использовать механизм аккредитации через СМИ, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

ЦИК рассматривает и наблюдателей, и представителей СМИ как союзников и партнеров в этом деле, отметила она. "Мы постарались создать максимально благоприятные условия, у наблюдателей сейчас появился новый канал — общественные палаты. Вообще в законе 67-м ограничение было для наблюдателей: за три дня списки подать, прикрепиться к какому-то участку; сейчас, на этих выборах, таких ограничений нет — уже проще, и нет необходимости использовать механизм аккредитации через СМИ", — сказала Памфилова в понедельник на мероприятии, завершающем обучение наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

Она отметила, что у представителей СМИ в ходе выборов есть свои задачи, кроме того, они обладают меньшими полномочиями и возможностями, чем наблюдатели. Глава ЦИК подчеркнула заинтересованность в том, чтобы все 97 тысяч избирательных участков в России максимально были заполнены наблюдателями, причем самыми разными, уточнила она, "и от разных кандидатов, и от общественных палат, независимых, в том числе, от местной власти, региональных властей".

Она заявила, что все наблюдатели будут востребованы, и напомнила о недавней ситуации с отказом в аккредитации представителям издания "Левиафан", которое связано с оппозиционером Алексеем Навальным и от которого он планировал направить представителей на избирательные участки. Как сообщал сам оппозиционер, отказ в аккредитации им пояснили тем, что это СМИ ликвидировано судом. Также аккредитацию не получило сетевое издание "Молния", от которого традиционно наблюдателей на участки направляет движение "Голос".

"В прессе появилось, что мы не аккредитовали "Левиафан" — уже пять дней ходит эта информация, а мы только сегодня письмо подготовили о том, что не можем аккредитовать, потому что нет в соответствующем реестре. Я хочу сказать, что и от Навального, естественно, и от "Голоса", все наблюдатели, которые вдруг окажутся невостребованными, я вам обещаю, что они будут востребованы", — заявила Памфилова.

"Мы постараемся, чтобы все, кто желает наблюдать, кто проявляет к этому интерес, все, кто хотят и прошли какое-то обучение, были востребованы. Мы в этом заинтересованы, независимо от их каких-то политических пристрастий", — заверила глава ЦИК.

На прошлой неделе секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила РИА Новости, что ЦИК выявил противоречия в заявке "Молнии" для аккредитации на избирательные участки в ходе выборов 18 марта, представители сетевого издания еще могут обратиться за аккредитацией, но уже не в ЦИК, а в региональные избиркомы.

Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.