Эксперт прокомментировал предложение Собчак отменить статью об экстремизме

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Нельзя, как предлагает кандидат в президенты Ксения Собчак, просто взять и убрать статью УК РФ об экстремизме, ведь правоохранители лишатся важного правового инструмента, который позволяет наказывать настоящих нарушителей, которых немало, рассказал РИА Новости председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков.

Ранее Собчак во время предвыборных дебатов предложила отменить статью Уголовного кодекса РФ 282 "Возбуждение ненависти либо вражды".

"На самом деле правонарушений по статье "Экстремизм" немало. И это реальная и серьезная угроза для российского государства и его граждан. А Ксения Собчак хочет лишить правоохранителей правового инструмента для наказания людей, совершивших преступления в этой сфере. Как-то странно. Тем более что в основном судят за экстремизм настоящих экстремистов", — рассказал Цветков.

Он отметил, что если есть сомнения в приговорах и уголовных делах по этой статье, то не следует убирать статью из Уголовного кодекса. Следует усиливать надзор за такими делами.

"Усиленный прокурорский надзор вполне решит проблему "ошибочных" по мнению некоторых уголовных дел по этой статье. А вот убирать ее полностью – это лишь ослабить работу правоохранительной системы", — добавил Цветков.