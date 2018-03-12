Жириновского уже поздно пытаться снимать с выборов, считает юрист

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский, нецензурно обругавший другого кандидата Ксению Собчак в ходе телевизионных дебатов, по закону уже не может быть снят с выборов, заявил РИА Новости адвокат Алексей Синицын.

По словам Синицына, регистрация кандидата в президенты может быть отменена Верховным судом по заявлению ЦИК РФ, а также по заявлению другого зарегистрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования в случае, если он неоднократно использовал эфирное время на каналах телевещания в целях распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в сочетании с негативными комментариями.

На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком, реагируя на нецензурную брань во время теледебатов, направил письмо в Генпрокуратуру РФ. "Прокурор вправе подать заявление в суд об отмене регистрации кандидата в президента, но только в случае, если в агитационных выступлениях содержались признаки экстремизма", — прокомментировал эксперт.

В любом случае, по словам Синицына, заявление об отмене регистрации кандидата может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования. "Таким образом, отменить регистрацию кого-либо из кандидатов в президенты даже при наличии достаточных оснований уже не получится в связи с пропуском процессуального срока", — сказал Синицын.

За сам факт оскорбления Жириновский, впрочем, может быть наказан административно — штрафом до пяти тысяч рублей, отметил эксперт.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.