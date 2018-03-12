Памфилова сообщила о подаче заявления о голосовании не по месту регистрации

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что воспользовалась новым механизмом голосования по месту нахождения, который заменил открепительные удостоверения, чтобы проголосовать на удобном участке. Она напомнила, что подать заявление онлайн или в центре госуслуг можно до 12 марта, а в участковом избиркоме по месту постоянной регистрации — до обеда 17 марта.

"Я вот успела, мне надо будет быть еще с ночи в Центризбиркоме, я открепилась", — сказала Памфилова в понедельник на мероприятии, завершающем обучение наблюдателей от общественной палаты Москвы.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избиркомы, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимают заявления от тех, кто не хочет голосовать по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке. Прием таких заявлений завершается 12 марта.

В ходе семинара одна из участниц поинтересовалась, сможет ли она, будучи наблюдателем на участке, там же проголосовать. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ответил, что это возможно.

"Конечно. Как раз мы и будем вас просить прикрепиться к тому участку, где вы будете вести наблюдение, чтобы вы выполнили свой гражданский долг и отдали голос за того или иного кандидата", — сказал он.

Глава ЦИК со своей стороны порекомендовала поторопиться и сделать это сегодня. В основном в понедельник прием таких заявлений завершается — на портале госуслуг, в МФЦ и территориальных избиркомах. Те, кто не успел это сделать, все же еще смогут проголосовать на другом участке, но для этого нужно будет до 14.00 по местному времени 17 марта оформить специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.