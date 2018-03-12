ВЦИОМ на выборах-2018 проведет "юбилейный" exit poll

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения на президентских выборах в этом году проведет "юбилейный" exit poll, этот опрос охватит респондентов с 1,2 тысячи избирательных участков и будет проводиться по новой технологии, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Мы запланировали, как обычно, exit poll или опрос на выходе. Этой технологии уже немало лет, впервые она была применена в 60-х годах в Соединенных Штатах Америки. В России она впервые была опробована ВЦИОМом в апреле 1993 года, четверть века назад, у нас юбилейный exit poll в этом году. И мы решили сделать этот exit poll необычным", — сказал Федоров на пресс-конференции в понедельник.
"Мы 1200 участков будем обследовать, на каждом из них будет по два наших интервьюера – не на самих участках, закон это запрещает, а в 50 метрах от участков", — добавил он.
Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что интервьюеры на половине из этих участков будут снабжены планшетами и будут предлагать уже проголосовавшим респондентам, выходящим с участков, кликнуть на одно из имен в имитаторе бюллетеня.
"Вторая половина интервьюеров будет оснащена картонными урнами, имитирующими урны для голосования. Это сделано для того, чтобы снизить фактор страха… Урны сделаны так, что человек, заполнив имитатор бюллетеня, сложив его, получает гарантию, что интервьюер при всем желании не сможет узнать, за кого голосовал этот конкретный избиратель", — пояснил Федоров.
Он отметил, что главной новинкой нынешнего exit poll станет использование блокчейн-элемента.
Ранее сообщалось, что ВЦИОМ намерен использовать элементы технологии блокчейн при проведении exit poll на выборах президента России 18 марта 2018 года. Технической стороной проекта займется партнер ВЦИОМ агентство "2chain", специализирующееся на консультациях в области смарт-технологий и ICO-маркетинге.
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