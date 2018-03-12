В Кремле пока не знают, где проголосует Путин

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не пока не может сказать, где в этом году проголосует президент РФ Владимир Путин — традиционно он это делает в Москве, хотя по закону у него есть возможность выбрать для этого другое место, как и у любого гражданина РФ.

"Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент, традиционно он это делает в Москве. Каких-то оснований полагать, что будет выбрано другое место нет, хотя вы знаете, такая возможность электорально и законодательно имеется, как у любого гражданина Российской Федерации", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию СМИ о том, что в планах Путина сначала посетить Крым, а для голосования вернуться в Москву.

Выбора президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").