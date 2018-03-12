ЦИК выяснит, действительно ли работников "Газпрома" принуждают голосовать

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ЦИК РФ планирует направить обращение в Генпрокуратуру в связи с появлением видеозаписи о якобы принуждении к голосованию на выборах президента России сотрудников одного из подразделений "Газпрома" в Орловской области.

"Надо направлять обращение в Генпрокуратуру",- сказала Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК по жалобам после демонстрации записи, где звучат слова о принуждении к голосованию.

По её словам, необходимо проверить эту информацию и установить подлинность записи.

"Тут или действительно нарушение (закона) — значит, надо остановить нарушителей, или активно стали действовать те, кто фабрикует ложные фальсификации",- отметила глава ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.