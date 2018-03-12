ВЦИОМ ожидает высокой явки молодежи на президентских выборах

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Социологи ожидают неплохого уровня явки молодежи на предстоящие выборы, в последние две недели фиксируют рост мобилизации электората в молодежной группе, однако он не превысит традиционно более высокую явку в группе людей среднего и пенсионного возраста, считает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

На пресс-конференции в понедельник у главы ВЦИОМ спросили, насколько активны молодые избиратели, которые впервые пойдут голосовать на нынешних президентских выборах.

"Те, кто первый раз пойдут на президентские выборы, с теми все нормально, потому что они пойдут, во-первых, на интересе… У нас примерно 7 миллионов человек впервые получат право участвовать в выборах, но молодежь в целом — это гораздо более внушительная группа. Вот она голосует сравнительно плохо. И в этот раз ничто не предвещало, что она как-то иначе будет голосовать, но в последние две недели мы фиксируем рост мобилизации молодежной группы", — сказал Федоров.

Он уточнил, что декларации молодых людей о том, что они намерены принять участие в выборах, непрерывно растут на протяжении последних двух недель.

"Поэтому мы ожидаем очень неплохого уровня явки именно в молодежной группе. Но, конечно, этот уровень все равно будет ниже, чем явка в группе среднего возраста и, тем более, в группе предпенсионного и пенсионного возраста", — добавил гендиректор ВЦИОМ.

Он полагает, что причина отмеченного социологами роста мобилизации молодежного электората кроется в активной информационной и агитационной кампании, развернутой избирательными комиссиями и кандидатами в интернете и социальных сетях. "То есть в той среде, где молодые люди живут, на том языке, на котором молодые люди общаются", — пояснил Федоров.