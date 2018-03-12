Памфилова заявила, что философски относится к требованиям о ее отставке

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что спокойно и философски относится к требованиям со стороны некоторых политиков и кандидатов о ее отставке, они не вызывают ничего, кроме недоумения.

Ранее кандидат на пост президента, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после выборов будет требовать отставки Памфиловой из-за недовольства форматом теледебатов.

"Всегда проще винить всех вокруг себя, а самим оставаться в белом венчике из роз… Со всех сторон в наш адрес сыпятся стрелы обвинения, мы к этому относимся спокойно, философски. Если мы заслуживаем того, что нам надо в отставку, мы вздохнем с облегчением и пойдем в отставку", — сказала Памфилова, комментируя заявление Жириновского.

Она напомнила, что Центризбирком не раз пытался помочь кандидатам договориться о времени и формате дебатов, но кто-то всегда был против. "Формат дебатов в их (кандидатов) руках… не наша вина, что кандидаты не смогли договориться между собой", — отметила глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что ЦИК ранее призвал кандидатов прислать свои темы для дебатов на телеканалах. "Хоть от одного кандидата пришли? Не пришли, никто не прислал. У меня кроме недоумения эти заявления ничего не вызывают", — добавила она.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.