Памфилова заявила, что философски относится к требованиям о ее отставке

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что спокойно и философски относится к требованиям со стороны некоторых политиков и кандидатов о ее отставке, они не вызывают ничего, кроме недоумения.
Ранее кандидат на пост президента, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после выборов будет требовать отставки Памфиловой из-за недовольства форматом теледебатов.
"Всегда проще винить всех вокруг себя, а самим оставаться в белом венчике из роз… Со всех сторон в наш адрес сыпятся стрелы обвинения, мы к этому относимся спокойно, философски. Если мы заслуживаем того, что нам надо в отставку, мы вздохнем с облегчением и пойдем в отставку", — сказала Памфилова, комментируя заявление Жириновского.
Она напомнила, что Центризбирком не раз пытался помочь кандидатам договориться о времени и формате дебатов, но кто-то всегда был против. "Формат дебатов в их (кандидатов) руках… не наша вина, что кандидаты не смогли договориться между собой", — отметила глава ЦИК.
Памфилова напомнила, что ЦИК ранее призвал кандидатов прислать свои темы для дебатов на телеканалах. "Хоть от одного кандидата пришли? Не пришли, никто не прислал. У меня кроме недоумения эти заявления ничего не вызывают", — добавила она.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.