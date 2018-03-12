Жириновский рассказал о смене губернаторов в случае победы на выборах

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае победы на выборах в первую очередь сменил бы губернаторов Кемеровской, Липецкой и Белгородской областей.

"Ревизию надо провести в первую очередь — посмотреть, какую страну ты принял. Начать кадровую перетряску, убрать ельцинских губернаторов: Кемерово, Липецк, Белгород", — сказал Жириновский на пресс-конференции в понедельник, назвав эти регионы "самым худшим вариантом демократии".

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").